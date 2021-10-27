Taksim Meydanı projesinde yeni gelişme: Tekrar kurula gönderildi

İBB'nin yarışma ile belirlediği Taksim Meydanı Tasarım Projesi, Gezi Parkı’nın İBB'den alınması nedeniyle ikiye bölündü. İBB, projenin sadece meydan ile ilgili bölümünü 5 Ekim'de tekrar koruma kurulunun onayına sundu. Kurul, projeyi henüz gündemine almadı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 Mart 2020'de “Taksim Kentsel Tasarım Yarışması” açtığını duyurdu. Yarışmaya 4 kıta ve 29 ülkeden, 72'si yerli, 48'i yabancı, 26'sı karma olmak üzere toplam 146 proje katıldı. 20 Eylül 2020'de kararını açıklayan jüri, 3 eseri eşdeğer oranda ödüle layık buldu. Seçilen 3 proje, halkoyuna sunuldu. 209 bin 728 oy kullanılan yarışmanın galibi 15 sıra numaralı “Taksim Kolektifi” projesi oldu. 2020 yılının kasım ayında sonucun kesinleşmesinin ardından meydanı ve Gezi Parkını kapsayan proje, onay için İBB tarafından koruma kuruluna gönderildi. Kuruldan karar beklenirken dikkat çeken bir gelişme oldu oldu. Geçtiğimiz mart ayında Gezi Parkı'nın mülkiyeti İBB'den alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredildi. İBB karara karşı dava açtı.

VAKIFLARDAN GÖRÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul Koruma Bölge Müdürlüğü de projeyle ilgili yeni mülkiyet sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden görüş alınmasını istedi. İBB, projeyi görüşünü almak için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden görüş bekleniyor.

KURUL GÜNDEMİNE ALINMASI BEKLENİYOR

Bu sırada tasarım projesinin, hukuki süreci devam eden Gezi Parkı dışında kalan İBB mülkiyetindeki meydan bölümünün ayrı olarak kurula sunulması konusunda görüş birliği oluştu. İBB, kazanan projenin meydan ile ilgili bölümünü ayrı olarak 5 Ekim'de koruma kuruluna tekrar gönderdi. Kurul henüz projeyi gündemine almadı.

İMAMOĞLU: HIZLICA CEVAP VERMELERİNİ UMUYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Taksim Meydanı’nda bir pürüz doğdu. Dediler ki Gezi Parkı vakıflara ait. Bize göre tümüyle yanlış bir karardır. Ama hukuksal mücadelemiz devam ediyor. Bu arada Atatürk Kültür Merkezi’nin inşası bitti. Biten sürecin de desteklenmesine dönük masada sayın valimizin de olduğu gezide bu meydanın artık bir düzene girmesi konusunda fikir birliğine vardık. Gezi Parkı’nın hukuki süreci ayrı devam etsin ama otelle arasında kalan şu an beton görüntüsünde olan alanın tasarımını getirin, kurulda ayrıca görüşelim dediler. Biz de o tasarımı 5 Ekim itibariyle sunduk. Hızlıca buna cevap vermelerini umuyoruz” demişti.