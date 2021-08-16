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Taliban’ın Kabil’i alması Aczmendi tarikatı liderini sevindirdi

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesini tebrik etti.

EVREN DEMİRDAŞ
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Taliban’ın Kabil’i alması Aczmendi tarikatı liderini sevindirdi

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesi sonrasında 28 Şubat’a giden süreçte adından çok bahsedilen, Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz’ü sevindirdi. Gündüz sosyal medya hesabından, “Cihadınızı tebrik ediyoruz” dedi.

TALİBANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Taliban militanlarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşıp “Şeriata el uzatanların akıbetini bütün dünyaya gösterdiniz imanınıza kuvvet bileğinize kuvvet ey kahramanlar”, “Şeriat ezeli ve ebedi ahkam… Uyarsanız canınız da malınız da devletiniz de kurtulur. Inne hizbellahi humul ğalibun Ey mücahidin ABD’yi rezil ettiniz kepaze ettiniz cihadınızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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