Tam 8 bin dosya karar bekliyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edilenlerden 118 bin 415 dosya hakkında karar verildi... Bunlardan 8 bin 343 dosyanın incelemesi devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin 50 kişinin göreve dönme yolu açıldı.

Saygı ÖZTÜRK

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan ihraçlar için “Dönüş umudu” olan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu'nu bekleyen 8 bin 343 dosya kaldı. Kamudan çıkarılanlardan 15 bin 50'sinin geri dönüşüne onay verildi. Ancak kurul kararına rağmen binlerce görevli görevine başlatılmıyor. Komisyon bünyesinde 75'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmişti.

20'DEN FAZLA KURUM

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmişti. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte 495 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi yapıldı. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 758'i buldu. 118 bin 415 dosya dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 8 bin 343'e indirildi. Toplam başvuruların yüzde 93'ü hakkında karar verildi. 3 bin 550 dosya için ön inceleme kararı alındı.

İPTAL DAVASI HAKKI…

Kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor. Komisyon, hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme sonucu başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sisteminden takip ediliyor.