Tanju Özcan: Kayyum atayacaklarmış, alnını karışlarım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mültecilerle ilgili açıklama ve uygulamalarına yönelik gelen eleştirilere değindi. Özcan, "Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım" ifadelerini kullandı.

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Mültecilere yönelik açıklamaları ve uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Ayrımcılık eleştirilerine yanıt veren Özcan, şu ifadeleri kullandı;

*Ayrımcılık iddialarını kabul ediyorum, ayrımcılık suçu işlediğimi kabul etmiyorum. Hayatım boyunca ayrımcıydım ben. Ne açıdan ayrımcıyım? Mesela, kadın-erkek konusunda ayrımcıyım. Fakir-zengin konusunda, ben fakirden yana ayrımcıyım.

“MİSAFİRLİK ÇOK UZADI”

*Resmi rakamlara göre Bolu’da sığınmacı sayısı 16 bin. Bolu’daki yabancıların yüzde 70’i Iraklı. Irak’ta savaş mı var, ne işleri var? Misafirlik artık çok uzadı. Dönüş için hazırlık yapılmalı. Açıklamalarımın halkta karşılığı yüzde 85.

“KİM ATAYACAKMIŞ KARDEŞİM, ALNINI KARIŞLARIM”

*Ben bedel ödemekten korkmuyorum. Kayyum atayacaklarmış, kim atayacakmış kardeşim, alnını karışlarım. Kayyum atanması için terör örgütüyle ilişkili olmanız lazım.

*Benim ailem hacı, babam da hacı. Ben Bolu’da cami yaptıran tek belediye başkanıyım.

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