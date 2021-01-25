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Tapu dairesinde rüşvete 25 tutuklama

İstanbul’da tapu dairesine düzenlenen “Rüşvet” operasyonda gözaltına alınan, aralarında tapu müdürü ve 10 memurun da bulunduğu 39 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 21:31, 25/01/2021
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Tapu dairesinde rüşvete 25 tutuklama

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta düzenlendi. Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen “Rüşvet” operasyonunda aralarında tapu müdürü ve 10 memurla, rüşvet alıp verme olayına karıştığı iddia edilen 40 şüpheliden 39‘u yakalandı.

BAHÇEDEKİ BANKTA RÜŞVET ALIŞ-VERİŞİ

Polisin yaptığı tespitlerde, şüphelilerin, “İş hızlandırmak” “Arazi ölçüm ve belirleme işlemlerinde öncelikli sıra” gibi konularda “Rüşvet” alıp verdikleri öne sürüldü.

İddiaya göre, bu işlemler için alınan rüşvet 500 lira ila 5 bin lira arasında değişiyordu. Rüşvet işlemleri ise, bazı memurların odasında ve vergi dairesinin bahçesindeki banklarda gerçekleşiyordu.

ÇOĞU TUTUKLANDI

Kamu görevlilerinin bazılarının rüşvet alışverişi kameralarla da tespit edildiği öne sürülürken, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest kaldı. Aralarında tapu müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

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