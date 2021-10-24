Tapu ve Kadastro 19 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 19 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.