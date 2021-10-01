Tapuda rüşvet operasyonu : 87 gözaltı

İstanbul'da Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı ve 3 muhtarın da bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

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Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tapuda rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarın da bulunduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Tapu Müdürlüğü’nde çalışan kişileri teknik takibe aldı. Teknik takip sonucu şüphelilerin tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri öğrenildi.

Bu sabah 06.00’da başlatılan operasyonda 87 kişinin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar, Şile Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden ve corona testinden geçirilen şüpheliler, çalıştıkları Şile’deki Tapu Müdürlüğü’ne götürülerek çalışma alanlarında da arama yapıldı. Tapu müdürlüğü çalışanların mesai bitiminden sonra geç saatlere kadar çalışma alanında oldukları bilgisi de edinildi. Şüpheliler aramaların ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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