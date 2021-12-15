Tarihi konakta ‘cehennemlik’ kanalları bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde restorasyonu devem eden tarihi Ağa Bahçesi Konağı’nda yapılan araştırmada hamamın ısı dağıtımı için kullanılan 'cehennemlik' adı verilen tarihi kanalların gün ışığına çıkarıldığı belirtildi. Cehennemliklerin konağın hamamının altında bulunduğu açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yıl önce restorasyon çalışmaları başlatılan ve 19. Yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği belirtilen Tarihi Ağa Bahçesi Konağı'nda bulunan hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemlikler gün yüzüne çıkarıldı.

HAMAMIN ALTINDAN ÇIKTI

Restorasyon çalışmalarının yüzde 40'nın tamamlandığı tarihi konakta yapılan yüzey araştırmaları sırasında Muğla evi mimarisi özellikleriyle dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağı ile ilgili olarak açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Menteşe ilçemizin en eski yapılarından biri olan Ağa Bahçesi Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarımız kapsamında yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaştık.

Taş duvar onarımları, dayanıklılık arttırılması için enjeksiyon imalatları tamamlandı. Şu anda çatı ve müştemilat yapılarında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, konak içerisinde bulunan eski tarihi hamamda da çalışmalarımız devam ediyor.

Burada yürüttüğümüz çalışmalarda hamamın ısı dağıtımı için kullanılan ‘cehennemlik' adı verilen kanallar da gün yüzüne çıkarıldı. Bu ve bunun gibi tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Halk Evi olarak hizmet vermesini düşünüyoruz” dedi.

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