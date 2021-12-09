‘Tarım Kredi borçları çiftçiyi canından bezdirdi’

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin sorunlarını gündeme taşıdı. Tarım kredi borçlarının çiftçiyi canından bezdirdiğini anlatan Gaytancıoğlu, "Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçinin yeniden traktörleri, inekleri haciz edilecek, tarlaları satışa çıkarılacak. Çiftçinin feryadını duyun" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP’li Gaytancıoğlu, çiftçilerin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Özellikle tarım kredi borçlarının çiftçinin belini büktüğünü kaydeden Gaytancıoğlu, “Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları yüzünden haczedilen ve Yediemin parkına çekilen traktörleri Türk halkı televizyonlardan izledi. Hatta bazı çiftçilerimizin inekleri haczedildi, tarlaları satışa çıkarıldı.

Sonrasında yüzde 30 peşinat ödeyerek 31 Ekime, sonra da 30 Kasım 2021’e kadar çiftçinin borçları ertelendi. 25 bine yakın çiftçi borcunu ödeyemedi. Hatta sosyal paylaşım sitesi olan Facebook’ta “Tarım Kredi Mağdurları” ismiyle bir sayfa oluşturdular, sayfayı çogu üretici 30 bin kişi takip ediyor” diye konuştu.

“ÇİFTÇİNİN FERYADINI DUYUN”

Gaytancıoğlu, şöyle devam etti:

“Evet, şimdi yeniden çiftçilere yazılar gönderildi, birçoğunun tarlası, traktörü 2022 Ocak ayında satışa çıkarılacak. Borcunu ödeyenlere de çok yüksek faizlerle yapılandırma yapıldı. Çiftçiler şöyle söylüyor.

Örneğin Kayseri’den M.İ. 105 bin TL borcum yapılandırma yapmama rağmen 165 bin TL oldu.

İzmir’den M.K 198 bin TL’ olan borca 12 bin TL avukatlık ücreti ödeyerek yapılandırdım.

Edirne’den S.Ö 57 bin TL borca 1400 TL dosya parası 400 TL damga vergisi aldılar.

Peki çiftçiler borcunu neden ödeyemedi? Çünkü kuraklık oldu, gübreye yüzde 600-700 zam geldi, mazota yüzde 50 zam geldi, on binlerce çiftçi peşinatı bulamadı. Çiftçi buğdayını 2.200 liradan sattı, TMO 4 bin liradan ithal etti.Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçinin yeniden traktörleri, inekleri haciz edilecek, tarlalar satışa çıkarılacak. Çiftçinin feryadını duyun.”

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