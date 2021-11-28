Tarım kredi borcu yüzünden hapse atılan çiftçi serbest bırakıldı

Tarım Kredi Kooperatifi borçlarını ödeyemediği için hapse atılan Uşaklı çiftçi İbrahim Kaya bugün serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışı açıklama yapan Kaya; “Onbinlerce çiftçi haciz kıskacında faiz terörü ile baş başa” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı Köyünde, Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığı kredi borcunu ödeyemeyen, milletvekillerinden yardım istemek için gittiği Ankara'da otelde gözaltına alınarak cezaevine konun çiftçi İbrahim Kaya serbest bırakıldı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Kaya'nın serbest bırakılması için mücadele başlatmıştı. Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ile yapılan görüşmeden sonra avukatlar Kaya'nın tahliyesi için çalışma başlatmıştı.

“TARIM KREDİ ÇİFTÇİNİN BOĞAZINI SIKIYOR”

Kaya bugün gönderildiği Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edildi.

Tahliye çıkışı konuşan Kaya, “Tarım Kredi Kooperatifi, yüzde 71 faizle çiftçinin boğazını sıkmakta. Benim gibi binlerce çiftçi haciz kıskacında faiz terörü ile baş başa bırakıldı. Devletten, yetkili mercilerden bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaya'nın avukatı ise yaptığı açıklamada; “Bugün zar zor geçinen çiftçilerimize verilen üç kuruş kredi de fahiş faiz oranları ile geri isteniyor. İstendiği yetmiyormuş gibi bu borçları ödeyemeyen çiftçilerin traktörleri gasp edilmekte. Bu da yetmiyormuş gibi eşleri ile birlikte tazyik hapsine zorlanmaktalar. Müvekkilimin hem eşi tazyik hapsine zorlandı hem de üç çocuğu açıkta kalmak zorunda kaldı. Bugün belki bu adaletsizliğe çözüm bulabildik ama kendisi gibi binlerce mağdur var” diye konuştu.

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