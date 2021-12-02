Tarımda uyarı üzerine uyarı: TMO desteği yabancı çiftçiye verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Gürer, TMO'nun yerli üreticiye verdiği desteği yurt dışındaki çiftçiye verdiği için un fiyatlarının katlandığını ve dolayısıyla ekmek fiyatlarının artığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak, tarım alanında yaşanan sorunları sıraladı, muhtemelen daha da büyüyecek sorunlar için iktidarı uyardı.

Çiftçilerin hacız kaygısı, gübre fiyatlarındaki artış, un ve ekmek fiyatlarının katlanmasının nedenlerini anlatan Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatıyla ilgili yaşanabilecek olumsuzlukla da dikkat çekti.

TARIMDA YAŞANAN SORUNLAR HER GÜN ARTIYOR

Tarımda yaşanan olumsuzlukların baş döndürücü noktaya ulaştığını anlatan Gürer, “Tarım Kredi Kooperatifine borç yapılandırması dün sona erdi. Çiftçinin haczedilecek neyi varsa kısa sürede haciz işlemleri başlayacaktır; iktidar bir an önce bu konuda düzenleme yapmalı, çiftçiye haciz işlemlerinin önü kesilmelidir, kredi faiz borçları derhâl silinmelidir” dedi.

ÜRETİCİLER DARBE ÜSTÜNE DARBE YİYOR

Çiftçi, besici ve süt inekçiliği yapanların da tüketici vatandaşın da zor durumda olduğuna değinen CHP Milletvekili Gürer, aracılar, ithalatçılar kazançlarından taviz vermezken üretenlerin ise darbe üstüne darbe yediğini vurguladı.

Girdi maliyetlerindeki artış çiftçileri zorlandığın söyleyen Gürer, “Çiftçiler bu yıl da gübresiz ekim yapmış ya da yarı yarıya gübre oranını düşürmüştür. 2022 yılı hasat öncesi kullanılacak gübre fiyatları bu şekilde devam ederse gübre atılamazsa çok büyük rekolte kayıpları yaşanması olasıdır” dedi.

1800 LİRALIK GÜBRE 14 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Geçen yıl onu 1.800 lira olan ÜRE gübrenin bugün 14.500 liraya çıktığını belirten CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Geçen yıl ton fiyatı 2.200 lira olan DAP gübrenin tonu 14.200 lira fiyatla satılmaktadır.

Bilindiği gibi DAP gübre Eti Bakır tarafından da üretilmekte ve buradaki fiyatlar da ithal fiyatlarıyla yarışmaktadır. Sülfat gübre geçen yıl tonu 1.300 lira iken bugün 8.300 liraya ermiştir. 15.15 taban gübresi tonu 2.400 liradan bu yıl 8.500 lirayı bulmuştur” diye konuştu.

80 KURUŞA ÜRETİLEN SOĞAN 20 KURUŞA SATILAMIYOR

Dışa bağımlı gübre fiyatlarının döviz hızını da anlatan Gürer, “ İlaç, tohum, sulama suyunun elektrik faturalarıyla çiftçi ürettiğinden para kazanamaz durumdadır. Tarımda plansızlık birden çok üründe üreticinin zarar etmesine neden olmaktadır. Her yıl bir ürün çöpe gitmektedir, bu yıl da soğanın şansına düştü bu. 80 kuruşa ürettikleri soğanı 20 kuruşa satamıyorlar” şeklinde konuştu.

BUĞDAYDA YAŞANAN SORUNLAR

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında buğdayda yaşanan sorunlara da değinen CHP Milletvekili Gürer, “ Ekmeğin ham maddesi buğdaya Toprak Mahsulleri Ofisi 2.250 liradan ekmeklik buğday taban fiyatı verdi, makarnalık buğday için 2.450 lira fiyat açıkladı. Kırsalda borcu olan çiftçi bu fiyatlarla ürününü satmak zorunda kaldı.

Buğday sanayici ve tüccar tarafından alındı. Şu anda Gaziantep Borsasında ekmeklik buğdayın tonu 4.950 lira, Konya Borsasında 5.400 lira. Toprak Mahsulleri Ofisi yurt dışından buğday ithaline devam ediyor, 4.750 liradan buğday ithal etti, bunu da 2.650 liradan sanayiciye veriyor; çiftçiye vermediği desteği yurt dışındaki çiftçiye ve sanayiciye vermeye devam ediyor. Sanayici bu destekle üretim yapıyor ancak un fiyatı ise yerinde durmuyor” ifadelerini kullandı.

2 ay önce 50 kg unu 220 liradan alan fırıncının bugün aynı una 340 lira ödemek zorunda kaldığına değinen Gürer, “ Sanayici una zam yapmaktan vazgeçmiyor. Un sanayicisiyle görüşen bir fırıncıya un sanayicisi demiş ki: “TMO’nun istediği fiyattan sana verirsem ondan yaptığın ekmeği satamazsın.” Çünkü fırıncıların ekmek için alması gereken protein değeri yüksek buğday yerine düşük proteinli buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisinin verdiği söyleniyor” dedi.

BU İDDİALAR DOĞRU MU?

Gürer, “Hatta öyle iddialar var ki hayvan yemi olarak ithal edilen buğdayın piyasaya sürüldüğü, bunun da un olarak ekmek yapılması olasılığı olmadığı için sıkıntının katlandığı belirtiliyor. Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi bir açıklama yapmalı, ne kadar hayvan yemlik buğday getirdi, bunu ne yaptı? Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden ne kadar buğday aldı? Yoksa şu anda bize hayvan yemi diye getirdiği buğdayı mı yediriyor? Simit olmuş 3,5 lira, ekmek olmuş 2 lira 25 kuruş. Bu gidiş, iyi gidiş değil” diye konuştu.

SANAYİCİ TAVSİYE FİYATINDA SÜT ALMIYOR

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan ve 4 lira 70 kuruş olarak belirlenin çiğ süt tavsiye fiyatının, süt inekçiliği yapan süt üreticisini kurtaramadığını belirten Gürer, şunları söyledi:

“1 litre süte karşı 1,5 kilo yem halen alınamıyor. Ancak bu da sanayiciler tarafından piyasada uygulanmıyor, en az 40 kuruş altında bir fiyatla süt alınıyor. Öyle olunca süt üreticisi kazanamıyor, süt ineğini kesime gönderiyor.

Vatandaş da sütten mamul ürünleri daha pahalıya almak durumunda kalıyor, bu dengesizliği iktidarın görmesi lazım. 4 lira 70 kuruş taban fiyat olmalı, bunun altında sütçüden süt alımına izin verilmemeli ve çiftçi, besici korunmalı, süt inekçiliği yapan korunmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda üreticiler ürettiğinden para kazanamazken yurttaşlar da pahalı ürün almaktadır…”

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