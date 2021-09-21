Tarlada çalışan çiftçinin çaresizliği!

Kırşehir'de tarlada çalışan bir çiftçinin traktörüne Tarım Kredi Kooperatifine olan borcu nedeniyle icra yoluyla el konuldu. Çekiciye yüklenen traktör çiftçinin çaresiz bakışları arasında götürüldü.

İsmail AKDUMAN

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Değirmenkaşı köyünde yaşayan ve pancar üretimi yapan Şevket Eker, bir süre önce Tarım Kredi Kooperatifinden gübre, ilaç gibi destekler aldı.

Borcunun bir kısmını ödeyen ancak geri kalan yaklaşık 40 bin lirasını ödemekte zorluk çeken Eker, traktörüyle tarlasında çalışırken karşısında jandarma, avukat ve icra memurlarını gördü.

Kooperatif, ödeyemediği borcu nedeniyle haciz işlemi başlattığı traktör, Şevket Eker’in şaşkın bakışları arasında elinden alındı.

Jandarma eşliğinde tarladan çıkarılan traktör, Eker’in karşı çıkmasına rağmen çekici kamyona yüklenerek götürüldü.

“HİÇ KİMSEYE GÜCÜMÜZ YETMEDİ”

El konulan traktörünün götürülüşünü çaresiz şekilde izleyen Eker, “Kimseye söyleyecek bir sözümüz kalmamış. Jandarma ile avukat ile icra memurları ile. Hiç kimseye gücümüz yetmedi. Tarlada çalışan traktörü bağladılar. Yedi eminde tutun dedik. Muhtarlığa teslim edin dedik. Bizi anlamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vardı, çiftçinin traktörüne haciz konulsa da ama bağlanıp götürülmesi yoktu. Şimdi işimizi görecek traktör elimizde kalmadı. Tarlamızda bağladılar gittiler. Biz ne yapacağız kime derdimizi anlatacağız. Bize bir çözüm yolu bulun çaresiz kaldık” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ÇİFTÇİYE MÜJDE VERDİ BİR GÜN SONRA İCRA GELDİ

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Satılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahilik Haftası kutlamaları için geldiği Kırşehir’de pancar üreticilerine verdiği müjdeyi hatırlattı.

Satılmış, “Sayın Cumhurbaşkanı, Kırşehir'de pancar çiftçisine müjde diye yüzde 25 alım fiyat artışını açıkladı. Bir gün sonra aynı kentte pancar çiftçisinin traktörüne icra ile el konuldu. Yüzde 80 girdi maliyetleri ile mücadele eden çiftçi, kuraklıkla imtihan oluyorken, icra memurları Değirmenkaşı Köyü’nde, çiftçinin tek sermayesi traktörüne jandarma ile birlikte el koydu. Tarım içermeyen hükümet politikalarınızla inim inim inleyen çiftçi, yıl sonunu getiremezken, çocuğunu nasıl okutacak, kışı nasıl geçirecek?” ifadelerini kullandı.