Tarlası Afganlar tarafından ezilen Vanlı çiftçi feryat etti: Kardeşim buğday bırakmadılar, arpa bitti ya arpa!

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte başlayan göç dalgası devam ederken, Van'da tarlası Afgan göçmenler tarafından ezilen çiftçi, "Akın akın geliyorlar. Allah aşkına şu rezilliğe bakın ya… Kardeşim buğdayı bırakmadılar buğdayı. Arpa bitti arpa ya… Çiftçinin hali berbat ya" diye feryat etti.

ORHAN BOZKURT

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ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte İran üzerinden Türkiye’ye kayıt dışı yollardan giren Afganlar dur durak bilmiyor. Önceki günlerde Van’da sokak aralarında koşuştururken görüntülenen Afgan göçmenler, dün de şehir merkezine yakın bölgelerdeki arpa ve buğday ekili tarlaları adeta ezerken görüntülendi.

”ARPA BİTTİ ARPA YA…”

Van’ın merkez ilçesi İpekyolu Hacı Bekir Mahallesi (Haçord) mevkisinde çekildiği öğrenilen görüntüleri paylaşan tarlası ezilen çiftçi şöyle feryat etti: ”Akın akın geliyorlar. Bugün 7 Ağustos 2021. Allah aşkına şu rezilliğe bakın ya… Kardeşim buğdayı bırakmadılar buğdayı. Arpa bitti arpa ya… Çiftçinin hali berbat ya…

”BİZ BUNLARLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ”

“Görüyorsunuz benim anlatmama gerek yok. Diyorlar ki ‘Mülteci, göçmen yoktur' E.. kardeşim bunlar nereden gelmiş o zaman? Şöyle göstereyim size, her tarafta mülteci, göçmen! Biz bunlarla nasıl başa çıkacağız, biz kendimizi doyuramıyoruz.”

VALİLİK YÜZDE 50’YE YAKIN DÜŞÜŞ VAR DEMİŞTİ

Van Valiliği ise dün sosyal medya platformlarında bir grup düzensiz göçmenin koştuğu görüntülerin yer aldığı videonun güncel bir olaymış gibi yansıtıldığı belirterek açıklama yapmış ve kentteki düzensiz göçmen sayısında yüzde 50’ye yakın düşüş yaşandığını bildirmişti.

Valiliğin açıklaması üzerinden 24 saat geçmeden Van şehir merkezinden kaydedilen görüntülerle Türkiye’ye kayıt dışı göçmen girişi sorunu bir kez daha gözler önüne serildi.

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