Tarsus Üniversitesi 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü tarafından özel şartları taşıyan 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarsus Üniversitesi belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine yapılacaktır. İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda 11.10.2021 mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

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