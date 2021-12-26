Taş, mermi gibi kafasına saplandı! Feci ölümü kamerada…

Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Etrafa saçılan taşlardan biri güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan’ın kafasına mermi gibi isabet etti.

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Şehitkamil ilçesinde 3 gün önce sabah saatlerinde 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde m bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan’ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti.

Ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni, yakınlarına teslim edildi. Talihsiz gencin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

TAŞ MERMİ GİBİ KAFASINA SAPLANDI

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan'ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan'ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.