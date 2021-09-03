Taş ocağına karşı çıkan köylüler Erdoğan’a cevap verdi: Burası siyaset üstü bir mücadele yeridir

Rize’de Erzurum-İkizdere Yolu üzerindeki Güneyce beldesi Hurmalik köyünde yapımı tamamlanan tünel açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan. İşkencedere Vadisi’nde yapımı devam eden taş ocağına karşı çıkanları hedef alarak, "Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz" dedi. Aylardır taş ocağına karşı direnen ve bugün eylem alanları abluka altına alınan köylüler Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Köylüler, “Buradaki mücadele biz yerli halkın başından beri yürüttüğü bir mücadele oldu. Burası siyaset üstü bir mücadele yeridir" dedi.

İsmail AKDUMAN

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İşkencedere Vadisi'nde köylülerin karşı çıkmasına rağmen, Cengiz İnşaat tarafından yapımı devam eden taş ocağına sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeye karşı çıkanları hedef aldı.

“NE KADAR SOL VARSA, KOMÜNİST VARSA BURAYA GELİYOR”

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmasında, “Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor Ankara'dan geliyor. Bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyorlar. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun” ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçleri tarafından abluka altında tutulan köylüler Erdoğan'a hemen cevap verdi.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK YIKIMA KARŞIYIZ”

Yaklaşık 4 aydır eski çay fabrikası bahçesinde toplanan ve taş ocağına karşı direnen köylüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Köylüler, “Buradaki mücadele biz yerli halkın başından beri yürüttüğü bir mücadele oldu. Burada kimin destek verip vermediğine bakmadık. Burası siyaset üstü bir mücadele yeridir. Yaşam alanımızı korumaktan başka bir amacımız olmadı. Olmasına da izin vermeyiz. Geri dönüşü olmayacak bir yıkıma karşıyız, o kadar. Burada başka amaçlar aranması bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bizler limana karşı değiliz, taş ocağına karşıyız” diye konuştu.