Tatil sitesindeki villalar bakımsızlıktan çürüdü

2016 yılında Sümer Holding’e devredilen Hatay’daki villalar metruk hale geldi. Sayıştay “Ya satın, ya da devredin’’ dedi.

Ali Ekber ERTÜRK

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TEDAŞ'a ait olan ve daha sonra önce TEKEL'e ardından da 2016 yılında Sümer Holding'e devredilen tatil sitesi çürümeye terk edildi. Hatay Dörtyol'daki 70 konutluk tatil sitesindeki villalar, bakımsızlıktan metruk hale geldi. Satış ihalelerinden de sonuç alınmadı. Buna rağmen Sümer Holding metruk villalar için her yıl 51 bin lira aidat ve 5 bin lira da emlak vergisi ödüyor. Sayıştay “Villaları satın, satamıyorsanız eğitim kurumları ya da belediyeye devredin” dedi.

3 İHALEYE ÇIKTI

Sayıştay raporunda “Deniz kenarında olan tatil sitesi, taşınmazların kullanılmaması sebebiyle metruk hale gelmiş ancak Holding bütçesinden her yıl düzenli olarak aidat ödemeye devam edilmektedir. Üç kez satış ihalesine çıkartılan ancak satışı yapılamayan taşınmazın bağımsız bölümlerin her birinin ayrı ayrı satış ihalesine çıkarılması; bunun mümkün olmaması halinde, kamuya ait eğitim kurumları ya da yerel yönetimlere devredilmesi önerilir'' denildi.