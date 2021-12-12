TBB duyurdu: X-Ray uygulaması kaldırıldı

Metin Feyzioğlu sonrası Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni yönetimi, hizmet binasına ve başkanlık katına girişte avukatların X-ray cihazından geçme zorunluluğunu kaldırdı.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), birlik hizmet binasında ve başkanlık katında avukatlar ile stajyer avukatların X-ray cihazdan geçmeden giriş yapabileceklerini açıkladı.

TBB'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, başkanlık katına sınırlı erişimin de kaldırıldığı belirtilerek, şu bilgi verildi:

“Türkiye Barolar Birliği, hizmet binasına ve başkanlık katına girişte önceki dönem uygulaması kaldırılmış olup, avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımız çantalarını XRAY cihazından geçirmeden ve kapı tipi metal üst arama dedektöründen geçmeden baro kartlarını turnikeye okutarak giriş yapabileceklerdir. Ayrıca birlik başkanlık katı olan 5. kata sınırlı erişim kaldırılmış, hiçbir sınırlandırma bulunmaksızın tüm meslektaşlarımızın erişimine açılmıştır.

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