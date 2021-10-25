TBMM Başkanı ‘kişisel görüş’ diyerek TÜGVA önergesini reddetti

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in TÜGVA'nın listeleriyle ilgili verdiği önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilmedi. Antmen ise Şentop'un 'eğitimci' olarak tanıtıldığı TÜGVA'nın internet sayfasını paylaşarak "kişisel bir konu var; o da Şentop'un TÜGVA Eğitimcisi olması!" dedi.

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Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet başta olmak üzere neredeyse tüm kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği ve bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair iddia ve belgeler gündeme bomba gibi düştü.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Alpay Antmen bir soru önergesiyle konuyu TBMM’ye taşıdı.

“KİŞİSEL BİR KONU VAR: ŞENTOP’UN TÜGVA’DA EĞİTİMCİ OLMASI”

Ancak Antmen’in önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi. Şentop, iade yazısında “Kişisel görüş” belirtildiğini öne sürdü.

Antmen ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “TBMM Başkanı Mustafa Şentop TÜGVA ile ilgili önergemi ‘Kişisel’ bularak iade etti. TÜGVA yeni bir paralel yapı mı? TÜGVA bugüne kadar hangi kamu kurumuna kaç kişiyi torpille soktu? sorularımın neresi kişisel? Ama kişisel bir konu var; o da Şentop’un TÜGVA Eğitimcisi olması!”