TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Montrö açıklaması

Montrö tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop; herhangi bir anlaşma, sözleşme ismi telaffuz etmediğini belirterek, şunları söyledi:

HUKUK TEKNİĞİ BAKIMINDAN KONUŞTUK

– Soruyu soran gazeteci arkadaşımızın (Muharrem Sarıkaya) iyi niyetiyle bazı anlaşmaları zikrederek sordu. Ben de iç hukuktaki düzenlemelerden bahsettim. Bunun Montrö dahil bazı anlaşmaların nasıl tartışma konusu olduğunu sorguluyorum. İşin hukuki boyutuyla insan iş yapmazlar. Hukuk tekniği bakımından konuştuk.

– Lozan gibi Montrö gibi anlaşmalardan çıkmanın söz konusu olmayacağını da açık bir şekilde söyledim. Bunun imkansızlığını ifade ettim. Başta Montrö olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu, İstiklal Harbi’yle elde ettiğimiz mevzilerle ilgili hiçbir düşünce aklımızdan geçmemiştir.

SINIRLARI ANLAŞMALAR DEĞİL ORDU KORUR

– Türkiye’de siyaset yapan bazı insanların bir sözü veya kişiyi eleştirirken ne dediğine bakması gerektiğini düşünüyorum. Ben söylemişim gibi değerlendirme yapmalarından üzüntü duyuyorum. Bu tartışmalarda şunu gördüm, Türkiye’nin güvenliğini, sınırlarını koruyan anlaşmalar değildir, bunu koruyan devletimizin kudreti, ordumuzun gücüdür.

– Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder. Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır.

MUSTAFA ŞENTOP NE DEMİŞTİ?

– Muharrem Sarıkaya: Ben Avrupa İnsan Hakları Sözlemşesi’nden çekildim derse veya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi’ni feshettim derse veya Montrö’yü tanımıyorum derse…

– Mustafa Şentop: Yapabilir. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız değil, Almanya da yapabilir Amerika da yapabilir.