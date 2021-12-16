TBMM’de gündem ‘asgari ücret’ oldu! Hangi parti ne dedi?

2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 TL'lik asgari ücret Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) de gündem oldu. Yapılan zam oranı siyasi partiler arasında tartışmaya neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret, TBMM Genel Kurulunda da gündemdeydi.

BAKAN NEBATİ AÇIKLAMA YAPTI

Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde, yani yüzde 50'lik net bir artışla asgari ücreti açıkladı. 2022 yılında asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 4 bin 250 net olarak uygulanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi ile ilgili çalışma kararı aldığını açıkladı. Bu gerçekten tarihi bir artıştır. Asgari ücret net yüzde 50 arttırıldı. Damga vergisi ve gelir vergisini istisna tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“BEKLENTİYİ KARŞILAMADI”

Genel Kurulda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ise, 26 Kasım’daki grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, dolar kurunun ise o zaman 12.1 olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, beklentilerinin asgari ücretin 5 bin TL olması olduğunu söyleyerek, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 194 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 396 TL'dir. Bu asgari ücretle açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının fevkalade altında bir belirleme yapılmıştır. Bu beklentiyi karşılayacak asgari ücret değildir” ifadelerini kullandı.

“EN GÜZEL TARAFI…”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, parti programlarında da yer alan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasının bu yılki asgari ücretin en güzel tarafı olduğunu ifade ederek, “Türkiye'nin mevcut iktisadi şartları bakımından beklenti gerek hükümet gündeminde, gerek iş dünyasında, işveren kesiminde geçmiş yıllara nispetle daha yüksek bir oran beklentisi vardı. Ülkemiz şartları çerçevesinde belirlenen asgari ücretin ülkemize, iş dünyamıza, işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“274 DOLAR SEVİYESİNE DÜŞMÜŞ OLDU”

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 1 Ocak 2021 tarihinde dolar kurunun 7.37 olduğunu hatırlatarak, o dönem asgari ücrete denk gelen ücretin 383 dolar olduğunu ifade etti. Oluç, “Asgari ücret 4 bin 250 TL'ye çıkarıldı. Dolar 15.50 seviyesinde dalgalanıyor. Yani asgari ücret 274 dolar seviyesine düşmüş oldu” diye konuştu.

“5 BİN 955 TL OLMASI GEREKİYOR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücretlinin üşüdüğünü ve fırınlarda bayat ekmek aradığını ileri sürerek, “Bu rakam ekim ayında açıklansaydı size teşekkür ederdim. Ama bu rakam geldiğimiz noktada şu demek; tam bu yılın 2021 yılının başında asgari ücretli 385 dolar alıyordu. Şimdi bu hesaba göre 5 bin 955 TL olması gerekiyor. Dolar bu seviyedeyken asgari ücretlinin dolar bazında ücreti yüzde 30 erimiştir” ifadelerini kullandı.

“YASA GEREKİYOR”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren ile birlikte bugüne kadar olmamış bir asgari ücreti kamuoyu ile paylaştığını belirtti. Elitaş, şu ifadeleri kullandı;

*Asgari ücret net 4 bin 250 TL olacak. Onun yanında çok önemli bir şeyi ifade etti; asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ile asgari ücretten beyanname verirken alınan harçların da kaldırılması konusunda ifadeyi kullandı.

*Bunun bir an önce yasalaşarak, sanıyorum yasa gerekir. Çünkü vergi dilimleri yüzde 15'ten başlayan sınırın kanunla düzenlenmesi gerekir. Asgari ücretteki verginin kaldırılması ve harçların kaldırılması ile ilgili hem işçi kardeşlerimize verilen iyileşme payının, öte yandan işverenin üzerindeki yükün 450 TL civarında alınması asgari ücretin brütünün düşmesi anlamına gelecektir

“TOPTAN EŞYA FİYATLARINDAKİ ENFLASYONUN YÜZDE 42”

Enflasyonun dolara göre hesaplanmadığını söyleyen Elitaş, şu anda toptan eşya fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 42 olduğunu hatırlattı. İHA

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