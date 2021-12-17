TBMM’de kınama cezası

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında hoparlörden müzik açan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'ye kınama cezası verildi. Oktay da "Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023'te göreceğiz, hakeme gideceğiz. Milletimiz size hak ettiğinizi verecek" dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Meclis Genel Kurulu’nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde kürsüde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında bir protesto yaşandı.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Fuat Oktay’ın konuşması sırasında cep telefonundan açtığı ‘Yalan’ ve ‘Palavra’ şarkılarını mini hoparlör ile Genel Kurul’a yansıttı.

KINAMA CEZASI VERİLDİ

Mini hoparlörü eliyle yukarıya kaldıran Kadıgil’e AKP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil’i müziği kapatması için uyararak “Kimse Meclis’in huzurunu bozamaz” dedi.

Müziği kapatmaması üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil’e kınama cezası verilmesi için oylama yapılacağını söyledi. Bunun üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş savunma için kürsüye çıkarak, “Günlerdir partimiz adına konuşma talep ediyoruz. Bizim konuşmamıza izin vermiyorsunuz. Biz hakkımızı alırız ve aldık. Bizim söz talebimizi engelleyemeyeceğinizi bir kez daha göstermiş olduk. Halkın sesi engellenemez” diyerek kürsüden konuşmasını yaptı.

Kadıgil’e ise oylama sonucu Genel Kurul’un işleyişini bozduğu gerekçesiyle kınama cezası verildi.

OKTAY: HAZİRAN 2023’TE GÖRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasına devam etmek için kürsüye çıkarak yaşananları değerlendirdi. Oktay, “Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu’ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023’te göreceğiz, hakeme gideceğiz. Milletimiz size hak ettiğinizi verecek. Sizleri Genel Kurul’da halkın idaresinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesmeyeceksiniz” diye konuştu.

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