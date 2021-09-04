TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı. Yerine ise Abdülkerim Murat Atik atandı.

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19 Şubat 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle görevden alındı.

Ali İhsan Uygun'un yerine ise ise Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik atandı. 1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteren Sun Group, 28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu.

Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu olan TCDD'nin başına getirilmesi dikkat çekti.

HER YIL ZARAR AÇIKLIYOR

Yıllardır bütçesi kara deliğe dönüşen Devlet Demiryolları'nın zararı AKP iktidarında katlanarak arttı. Yıllardır zarar etmesi nedeniyle, iç kaynak yaratamayan kurum kaynak ihtiyacının sürekli olarak bakanlıkların bütçesinden yapılan transferler ile karşılıyor. KİT sistemi içinde en çok para transferi yapılan kuruluş olan TCDD 2020 yılında 3.8 milyar lira zarar etmişti. Görevden alınan Ali İhsan Uygun, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada kurumun bu yıl 3.2 milyar lira zarar etmesini beklediklerini ifade etmişti.

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