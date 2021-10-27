‘Tecavüz çetesi’ davasında sıcak gelişme: DNA uyuştu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve iş bulmak için gittiği şirkette şirket yöneticisi ve çalışanları tarafından cinsel istismara uğrayan muhasebeci Sibel Y.’nin şikayetçi olduğu ‘Tecavüz çetesi’ davasında bugün 4. duruşma gerçekleştirildi. Duruşmada beklenen bilirkişi raporunda genç kıza kabusu yaşatan Mutlu Erbey’in DNA’sının uyuştuğu açıklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz yıl gördüğü ilan üzerine iş bulmak için gittiği şirkette şirket yöneticisi ve çalışanları tarafından cinsel istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi olan muhasebeci Sibel Y. tarafından açılan ‘Tecavüz çetesi' davasında bugün 4. duruşma gerçekleştirildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti 3 Ağustos 2021 tarihinde görülen üçüncü duruşmada Adli Tıp Kurumu raporunda Sibel Y'den alınan örnekte bir erkeğin DNA örneğinin bulunduğu belirtilmiş ve mahkeme heyeti fail erkek Mutlu Erbey'den DNA örneği alınarak karşılaştırılmasını istemişti. Alınan örnekler sonucu Sibel Y'nin üzerinde bulunan DNA ile Mutlu Erbey'in DNA'sının eşleştiği belirtildi.

Mahkeme heyeti sanık ve halen cezaevinde tutuklu bulunan Mutlu Erbey hakkında nitelikli cinsel saldırı ve şantaj suçundan mütalaasını verdi. Duruşma 30 Aralık 2021 tarihine ertelendi. Duruşma sonrası Adliye önünde düzenrlenen basın toplantısında Sibel Y. adalet istediğini belirtti.

DNA BULGULARI EŞLEŞTİ

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği avukatlarından Evrim İnan duruşma sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

* Mutlu Erbey hakkında verilen mütalaada nitelikli cinsel saldırı suçunun gerçekleştiğini, çünkü DNA bulgusunun kendisinden alınan örnekle uyuştuğuna dair rapor çıktıktan sonra böyle bir mütalaa çıktı.

* Aynı zamanda şantaj suçunun da sabit görülmesiyle birlikte her iki suçtan cezalandırılması ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma nedeniyle Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunarak soruşturma başlatılmasına mütalaada bulunuldu.

* Mütalaada katılmadığımız şey ise diğer sanıklar hakkında somut delilin olmadığı iddiasıyla beraat talep edilmesiydi. Bizce bu tabi ki katılabileceğimiz bir mütalaa sonucu değil. Mütalaaya bu konuda hiçbir şekilde katılmıyoruz.

* Çünkü Mutlu Erbey sadece münferit olarak müştekiye yönelik bir saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgü, kurgu düzenlememiştir. Aksine bir iş ilanı ile, bir mesajlaşma sonucu iletişim kurmuştur müşteki ile.

* Müştekinin güvenini kazanmak için diğer kadın sanıkları ve Ali Lofçalı isimli sanığı da kullanarak müştekide bir güven bağı ve güven duygusu oluşturarak kendisini bir iş görüşmesi bahane adı altında çiftliğe götürmüşlerdir.

* Müşteki hiçbir şekilde normal şartlarda tek başına Mutlu Erbey ile bir yere gitmezdi. Dolayısıyla bile isteye bir tuzağa düşürme meselesi var. Diğer sanıklarında olay yerinden kısa süreliğine, çelişkili ifadeleri de var bu konuda, çeşitli bahane ve gerekçelerle olay yerinden uzaklaşıp sanık Mutlu Erbey'in aslında suçunu gerçekleştirmesine zemin yaratmışlardır.

* Bu konuda iş birliğinde bulunmuşlardır. Daha sonra müşteki olay yerinden gerçekten kaçarak kendisini kurtardıktan sonra kendisini benzin istasyonunda görmüşlerdir. Kendisine yardım da etmemişlerdir. Aksine diğer sanığın yanına yetişmişlerdir.

* Olay yerine intikal eden jandarma ancak 3,5 saat süre geçtikten sonra olay yeri incelemesi yapmıştır. Bu olay yeri inceleme tutanaklarından da anlaşılmaktadır. Buda ne demek oluyor? Olay yerinde bulunan tüm bulguların karartılması demek. Dörtlü sanıklar iş birliğinde bulunmuşlardır.

* Dolayısıyla sanıkların üzerine atılan suçlamanın da böylelikle örgütlü bir şekilde karartılmıştır. Biz mütalaaya karşı süre talebinde bulunduk, beyanda bulunmak üzere. 30 aralık tarihli duruşmada da tüm bu beyanlarımızı aynen tekrar edeceğiz.

* Mütalaa ile bağlı değildir mahkeme heyeti. Biz daha gerçekçi bir karar verilmesi yönünde elimizden gelen mücadelemizi sürdüreceğiz.

EROZAN: “SİBEL'İN ÜZERİNDE DNA BULUNMASAYDI NE OLACAKTI”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise bugün kadınlar ile ilgili katıldıkları üçüncü duruşma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

* Erkekler artık kendi aralarında örgütlenip ve bunları iş adamı kisvesi altında hayata geçirebilir pozisyona gelmişler. Sibel'in yaşadığı bu süreç Sibel'in başına gelmedi, Sibel ortaya çıkarttı.

* Hem olaydan kaçarak kurtulması ve sonrasında verdiği bu mücadele, hukuka bunu taşıması ve hukuktan bir ceza alma süreci başlatması Mutlu Erbey'leri ortaya çıkarttı. Oysa bu işi yapması gereken jandarma olaya ilk müdahale ettikten sonra devletin kurumları harekete geçip Sibel'i koruma altına alıp, güvenlik önlemlerini alıp ve Sibel'i güçlendirecek bir yerden, çünkü ortada bir suç var, faillerin peşine düşmesi gerekirdi.

* Burada çıkıp organize halde yapılmış bir örgütlü suçu sanki tek başına, o da DNA'sı bulunabildiği için DNA'sı bulunmasaydı ne olacaktı, tek başına Mutlu Erbey sorumlu tutuluyor.

ARTIK TEKİL TECAVÜZDEN DEĞİL ORGANİZE TECAVÜZDEN BAHSEDİYORUZ

Erozan açıklamasının devamında ise toplu tecavüzden bahsettiklerini belirterek “Sürekli bu suça maruz kalmış örgütlü 4-5 adamın, plan program kurmuş ve onun üzerinden de mücadelesini veren kadından bu talep istenemez. Dolayısıyla bu kadar koruma altında olan yargı makamları yani savcısı, hâkimi, jandarması, kolluğu görevini yapsın. Sibel bu adamların örgütlü mü, örgütsüz mü olma halini arayıp bulmakla yükümlü değil. Bunu yapması gereken yer koskoca bu Adliye Sarayı yazan yer olması gerekir. Bizim nezdimizde bütün o örgütlü bir fail çetesi var. Tecavüz ve artık tek tek yapmıyorlar, organize olarak avlarını belirleyip, hedefe koyuyorlar ama avlar avlanmıyor. Avlar ava çıktılar. Sibel'in davası av peşinde koşanları bugün mahkemelerde avın kendisi olduğunun ortaya çıkmasıdır.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Sibel Y. Geçtiğimiz yıl şubat ayında bir ilanda muhasebeci arandığını öğrenince telefon ile iş yerine ulaşarak randevu istedi. İş görüşmesi yaptığı Mutlu E.'nin Sibel Y.'ye bölgedeki ünlü bir balık çiftliğinde çalışacağını ve 3600 TL maaş ile üç ayda bir prim, kıyafet ve yiyecek yardımı yapılacağını söyledi. Şartları ailesi ile görüşüp kabul ettiğini belirten Sibel Y., “Bir kafede buluştuk konuyu netleştirdik çalışabileceğimi söyledi, ayrıldık” dedi.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİĞİ YERDE DEHŞETİ YAŞAMIŞTI

Sibel Y. ertesi gün Mutlu E.'nin kendisini arayarak işe giriş ile ilgili evrakları getirmesini istediğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı:

* Akşam saatleriydi, yarın getirsem olmaz mı geç oldu' dedim. ‘Hayır şimdi getir’ dedi. Söylediği adrese gittim, evrakları verecektim. Söylediği adrese gidip binadan içeri girdiğimde salonun ortasında baktım rakı sofrası peynirler, mezeler, rakılar açılmış.

* Bazı adamlar ve kadınlar var. ‘Böyle iş görüşmesi mi olur?' dedim. Hemen geri dönmek istedim, Mutlu E. kolumu sıkarak beni tuttu. İlk şiddeti orada gördüm. Ardından Mutlu E. masadaki adamlara ‘Sibel'e 160 bin TL lazım’, dediğinde üzerimden pazarlık yapıldığını hâlâ anlamamıştım.

* ‘Ben öyle bir paraya ihtiyacım yok’ dedim. Ayağa kalktım gitmek istedim. Mutlu E. ‘Artık buradan çıkamazsın, benim istediklerimi yaparsan gidersin’ dedi.

* Odada 3 erkek iki kadın daha var. Mutlu E. beni küçük odaya götürüp dakikalarca darp etti. Çok korktum o binadan çıkamayacağımı anladım ama iş işten geçmişti.

“BİZE PAHALIYA MAL OLDUN HAYATIN DEĞİŞECEK” DEDİLER

Sibel Y., şöyle devam etti

* Beni darp ederken bir yandan da cinsel saldırıda bulunuyordu. Tam üç kere kaçmaya çalıştım başaramadım, telefonlarımı da almışlardı. Mutlu E., sırtıma şiddetle vurdu, bayılmışım, kalktığımda çıplaktım, her tarafım şiddetli ağrıyordu.

* Bana, ‘Kalk üstünü giyin' dedi. Her tarafımda çürükler morluklar vardı. Bana, ‘Şimdi seni bir adama teslim edeceğiz, hayatın değişecek, bize pahalıya mal oldun' dedi.

* Apartmandan beni çıkardığı an arabaya bindirirken aniden ellerinden kaçtım yakınlardaki benzinliğe koşarak girdim, sığındım kurtarın beni diye yalvardım. Benzincideki ‘Çocuk abla bu halin ne sana ne yapmışlar' dedi.

* Uğradığım cinsel istismar ve darp olaylarının nasıl olduğunu burada anlatmak istemiyorum ama savcıya jandarmaya teker teker anlattım hepsi de doktor raporu ile sabit.