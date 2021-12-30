‘Tehlikeli ırk köpekler şov için besleniyor’

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Baydın, SÖZCÜ WEB TV’ye açıklamalarda bulundu.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ahmet Baydın, hayvan barınaklarındaki çalışma koşullarının iyileştirip, veteriner sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı.

14 Ocak 2022 tarihine kadar tehlikeli ırk köpeklerin kimliklendirilip, çip takılıp, kısırlaştırılması gerekiyor. Hiçbir canlı doğuştan saldırgan veya agresif olmaz. Hayvanların saldırgan olmasını sağlayan yetiştirilme tarzıdır. Bu asla köpeğin suçu değil'' diyen Baydın şunları söyledi:

* Saldırgan köpekler, kontrolsüzce eğitilmiş, saldırganlığa da hayvan sahibi tarafından maruz bırakılmıştır.

* Durduk yerde saldırma eğilimi olmaz. Sokak hayvanlarının ihtiyacı bir kap mama ve su. Sokak hayvanlarıyla da diğer hayvanlarla da bu dünyayı paylaşıyoruz.

* Bu paylaşımı adaletli yaptığımız sürece hiçbir hayvan, nedensiz biçimde saldırmaz.

* Biz sokak hayvanlarıyla ve sahipli hayvanlarla da sürekli iç içeyiz. Kendilerine bir tehdit hissetmediği sürece hiçbir hayvan durduk yere kimseye saldırmaz.

* Bu ırk köpekleri şov amaçlı besleyenler var. Bunlar hayvanlarını agresif, saldırgan olacak şekilde eğitip, maalesef bundan keyif alıyor.

* Düzgün eğitilen, sevgi gören, sevgiyi hisseden, sahibini seven, hiçbir hayvan, hiçbir canlı için tehdit oluşturmaz.

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