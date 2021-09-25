Teknofest yoğunluğu trafiği felç etti

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest’in son iki gününe girilirken, hafta sonu olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte yollara çıkan insanlar, yoğunluğa sebep oldu. Şirinevler otobüs durağında bekleyen kalabalık sebebiyle trafik kilometrelerce uzadı. Üst geçit üzerindeki vatandaşlar, Teknofest'e gideceklerin oluşturduğu kalabalığı görüntülemekten geri kalmadı.

Habip ATAM

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Geçtiğimiz salı günü açılışı yapılan ve yarın son bulacak Atatürk Havalimanı’ndaki teknoloji fuarı Teknofest’e gitmek isteyenler, hafta sonunda havanın da güneşli olmasını fırsat bilerek, fuara gitmek için yollara düştü. Vatandaşlar, Şirinevler otobüs durağında büyük kalabalık oluşturdu. Fuar meraklılarının oluşturduğu kalabalık, yola taştı. Kalabalık sebebiyle yan yoldan ulaşım tek şeride kadar düştü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öğlen saatlerinde yüzlerce kişiye ulaşan kalabalıktakiler yanaşan otobüslere binmek için adeta bir birimi ezdi. Kentin en önemli ulaşım kavşaklarından Şirinevler’deki trafiğe Teknofest’e gideceklerin oluşturduğu yoğunluk da eklenince Topkapı istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Fuardan haberi olmayanların meraklı gözlerle seyrettiği kalabalığı bir çok vatandaşın üst geçide çıkarak görüntülemesi de dikkat çekti.

Ayrıca Atatürk Havalimanı’da festival alanı girişinde de yoğunluk gözlendi.