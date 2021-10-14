Tekstil atölyesi alev alev yanıyor

İstanbul Avcılar’da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 7 ilçeden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Yangın, saat 07.45'te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil ürünleri merkezinde çıktı.

Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli’den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.