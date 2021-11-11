Telefona bakarken felakete neden olmuştu, istenen ceza belli oldu

İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı halk otobüsünün bariyere çarpması sonucu yolculardan Sevgi Yamaç Yalçın’ın hayatını kaybetmesi, Münir Bozkurt’un ise yaralanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, otobüs şoförü Baki Tatlı’nın 22 buçuk yıla kadar hapsini istedi. Sanık otobüs şoförü Baki Tatlı, “20 yıllık şoförüm ama bir anlık oldu. Hatamı kabul ediyorum. Çok üzgünüm” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beşiktaş'ta 21 Nisan 2021 tarihinde, Balmumcu Tüneli'nde, Baki Tatlı kontrolündeki çift katlı halk otobüsünün, bariyere çarpması sonucu gerçekleşen kazada yolculardan Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Baki Tatlı hakkında, ‘taksirle ölüme ve yaralama neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

“KAZADA TEK KUSURLU”

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Baki Tatlı'nın, araç kullandığı sırada telefonuyla uğraşmaya başladığını, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız sınırı olan tünele, 61 km hızla girdiğini, bunu da 20 yıllık şoförlük tecrübesine güvenerek yaptığını ve dikkat ile özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek tünel girişinde bulunan bariyerlere çarptığını belirtti. Mütalaada, Tatlı'nın meydana gelen kaza bakımından asli ve tek kusurlu olduğu değerlendirildi.

“YÜKLENDİĞİ İŞİN AĞIR SORUMLULUKLARINI BİLMESİ GEREK”

Mütalaada, Tatlı'nın, halk otobüsü şoförü olarak birçok insanın hayatını ilgilendiren, kamusal nitelikteki şehir içi ulaşımında görev yaptığı, yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve sorumluluklarının sonuçlarını öngörmesi gerektiği belirtildi.

22 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Duruşma savcısı, tutuklu sanık Baki Tatlı'nın, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 3 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

“20 YILLIK ŞOFÖRÜM BİR ANLIK OLDU”

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Baki Tatlı, “20 yıllık şoförüm ama bir anlık oldu. Hatamı kabul ediyorum. Çok üzgünüm” dedi. Mahkeme heyeti, Tatlı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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