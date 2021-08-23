TEM’de durdurulan minibüste yakalandılar

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden 50 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik TEM Otoyolu'nda öğlen saatlerinde denetim yapıldı.

CAMLAR SİYAH FİLMLE KAPLANMIŞ

Gerçekleştirilen denetim sırasında, seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Ekiplerin durdurduğu minibüs içerisinden Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İHA

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