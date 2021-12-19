TEM’de feci kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

TEM otoyolu Sapanca geçişinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Otobüs sürücüsü sıkışırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, 23.30 sırlarında TEM otoyolu Sapanca geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. 50 AG 708 plakalı yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, otobüste bulunan yolcular yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Otobüs sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İHA



İlginizi Çekebilir Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir HES kanalı 3 kişiye mezar oldu