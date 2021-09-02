Temizlik işçisi buldu, tereddüt etmeden teslim etti

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Midyat İlçe Teşkilatında çalışan temizlik işçisi sabah saatlerinde bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine teslim etti.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Midyat İlçe Teşkilatında çalışan temizlik işçisi Ahmet Koçer, sabah saatlerinde temizliğini yaptığı Midyat merkez Dörtyol Halk Bankası önünde bir miktar dövizin içerisinde bulunduğu toplam 8 bin 500 lira para buldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Koçer, daha sonra parayı Midyat İlçe Teşkilat Müdürü Kasım Uçar'a teslim ederken, durumdan haberdar olan para sahibi Murat Akıncı, parasını almak için ilçe teşkilatına geldi.

Paranın Murat Akıncı'ya ait olduğu anlaşılması üzerine para sahibine teslim edildi.

Midyat İlçe Teşkilat Müdürü Kasım Uçar, 8 bin 500 lirayı sahibine teslim ettiği için Ahmet Koçer'e teşekkür etti.

Mesleği Erkek kuaförü olan Murat Akıncı ise, sabah işyerine gittiği sırada parayı kaybettiğini belirterek “Daha sonra bir miktar paranın bulunduğu duydum. İlçe teşkilatına gelerek paranın bana ait olduğunu söyledim. Tespit edilmesinin ardından paramı bana teslim ettiler. Parayı bulup bana ulaştırdığı için Ahmet Koçer Bey'e teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun” dedi. İHA