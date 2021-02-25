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Tepki çeken görüntüler: AKP’lilerden davullu zurnalı sazlı sözlü ‘lebaleb’ kongre

AKP'nin pandemiye rağmen ülke genelinde düzenlediği 'lebaleb' kongrelerden birisi de Hatay'da yaşandı. Gençlik kollarının 11 Şubat'ta düzenlediği kongresinde sazlı sözlü, davullu zurnalı düğün havasında eğlence yapıldığı ortaya çıktı. AKP'li bir ilçe başkanının omuzlara alınıp oyun oynadığı görüntülere yansıdı.

Can ÇAPAR
Güncellenme: 22:46, 25/02/2021
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AKP kongrelerinde gündeme gelen ‘lebaleb’ manzaraların bir benzeri de Hatay'da yaşandı.

11 Şubat’ta gerçekleştirilen Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinde partililerin kapalı mekanda bir araya geldiği, pandemi kurallarına dikkat etmediği, şarkılar söylediği, davullar eşliğinde birbirlerini omuzlarına alarak oyun oynadığı anlar yaşandı.

Gençlik kolları kongresinde AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alındı, kongre bir düğün havasında kutlandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde birçok kişinin maske takmadığı da görüldü.

Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve partililerin kongrede sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu görüntülere yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki topladı.

CORONAYA YAKALANMIŞTI

Omuzlardaki görüntüsüyle dikkat çeken AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, kasım ayının sonlarında Covid-19’a yakaklanması ve ilerleyen günlerde hastalığı atlatmasıyla da gündeme gelmişti.

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Yayınlanma Tarihi:22:45,