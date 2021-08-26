Tepki çeken ‘kabuklu deniz ürünleri helal değil’ sözlerine Diyanet’ten açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, yengeç, kalamar, ıstakoz, midye gibi kabuklu deniz ürünlerinin yenmesinin helal olmadığına yönelik görüş paylaşmıştı. Tepkiler üzerine yeni bir açıklama yapan Diyanet, "Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna, “Balık sınıfına girmeyecek midye, karides, kalamar, yengeç, ıstakoz gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir. Kurbağa, yengeç, kaplumbağa veya su yılanının yenmesi helal değildir” görüşlerini paylaşmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi.

“FETVA DEĞİL”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bazı deniz ürünleri ile ilgili görüşünün yeni bir fetva olmadığını açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasında, “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun deniz ürünleri ile ilgili görüşü, bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirilmiştir. Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleri ile ilgili sorulan bir soruya, mezheplerin görüşlerini dikkate alarak, klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir” denildi.