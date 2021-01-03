Tepki çeken paylaşım! AKP’li başkan özür diledi

AKP’nin Sivas Koyulhisar İlçe Başkanlığı resmi sosyal medya hesabında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Meclis’teki ‘Ohh Ohh’ sözlerine de atıfta bulunarak “Siz meydanlarda toplanıp yılbaşı kutlayamadınız ama biz camide toplanıp Cuma namazı kıldık. Oh ohh” ifadelerini kullandığı paylaşımı büyük tepki çekti.

CHP’DEN KINAMA

CHP Koyulhisar İlçe Başkanlığı ifadeleri kınayan bir açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

* 02.01.2021 tarihinde ilçemizin de isminin yer aldığı bir siyasi parti sosyal medya hesabından; ilçemizin birlik, beraberlik, ve birleştirici kimliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan tamamen ayrıştırıcı ve hedef gösterici bir yaklaşımla ulusal basının da dikkatini çeken bir fotoğraf paylaşımının yapıldığını üzülerek ve hayret içerisinde görerek bu açıklamayı ilçemiz adına yapma gereği hissettik.

* Ülkemiz bir demokrasi ve hukuk Cumhuriyetidir! Ülkemizde yaşayan tüm insanların başka bir kimsenin hakkını gasp etmediği sürece özgürce yaşayabilme hakkı vardır. Toplumları veya kişileri din, dil, ırk, mezhep ayrımı yaparak bölmeye çalışmak kimsenin haddi değildir. Kaldı ki kendi siyasi menfaetleri uğruna kendileri hariç, ilçemizde yaşayan hiç bir kimsenin düşüncesini temsil etmeyen basit ve çirkin bir yaklaşımdır.

AKP’Lİ BAŞKAN: TÜM KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM

Tepkilerin ardından paylaşım silindi. AKP Koyulhisar İlçe Başkanı Caner Kara ise kamuoyundan özür diledi. Kara, açıklamasında şöyle dedi:

* AK Parti Koyulhisar İlçe Başkanlığı sayfamıza yayınlanan paylaşım benim bilgim olmadan, sosyal medya sorumlusu tarafından paylaşılmıştır. Hiçbir zaman böyle bir paylaşımı AK Partimizin ve İlçe Başkanı olarak şahsımın onayladığı bir şey değildir ve olamaz. Bu uygunsuz paylaşımı yapan kişinin görevine son verilmiştir. Yapılan yanlışlıktan dolayı öncelikle Koyulhisar halkımızdan ve tüm kamuoyundan özür diliyorum.

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