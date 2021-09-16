Terapi merkezinde iğrenç olay! 40 yıl hapsi istendi

İstanbul Kadıköy’de terapi merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, kendisini polis olarak tanıtarak Masal T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Şevket K. için 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Masal T.'nin (44) sağlık merkezinin sahibi olduğu, 18 Haziran 2021'de tanımadığı ve ismini Hakan olarak tanıtan şüpheli Şevket K.'nın (51) masaj için geldiğini düşündüğünü söylediğine yer verildi.

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede, müşteki Masal T.'nin Şevket K.'ye hazırlanmasını söylediğini, odaya gittiğinde şüphelinin hazırlanmadığını, cebinden bir rozet ve telsiz çıkardığını, polis olduğunu ve emniyete götüreceğini söylediğini anlattığı kaydedildi.

Kendisine bir şeyler verirse işlem yapmayacağını, 800 TL parası olduğunu, isterse vereceğini söylediğini ancak şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, direnince belinden silah çıkararak ağzına soktuğunu ve tokat attığını söylediği aktarıldı. Şüphelinin yarın tekrar geleceğini söyleyerek ayrıldığını anlattığı ve şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

DARP ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Şüpheli Şevket K.'nin ifadesinde ise, ilişkiye girdiklerini ve galeri işi yaptığını, silahının bulunmadığını ve Masal T.'yi darp etmediğini söylediği aktarıldı.

Evinde ele geçirilen polis kimliği ve polis rozetini ise ismini bilmediği bir müşterisinin yaptırdığını, kimliği hiçbir yerde kullanmadığını öne sürdüğü kaydedildi.

ZİLE BASMADAN GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede, 22 Haziran 2021 tarihli CD inceleme tutanağında şüphelinin, müştekiye ait iş yerine herhangi bir zile basma ve kapıya vurma eylemi olmadan girdiği, çıkışta ise elinde herhangi bir kesici delici alet bulunmadığı, kendisinden kısa süre sonra müştekinin normal vaziyette çıktığının tespit edildiğine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda ise müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte yaralandığı belirtildi.

‘İNKARA YÖNELİK SAVUNMASINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ…'

İddianamede, müştekinin ifadesinin zaman, mekan ve neden sonuç ilişkileri bakımından tutarlı ve ayrıntılı olduğu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı belirtildi. Şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği kaydedildi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, Şevket K.'nin “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “işyerinde silahla nitelikli yağma” suçlarından toplamda 12 yıldan 40 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede, şüphelinin adli sicil kaydı esas alınıp, suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği dikkate alınarak kanunun öngördüğü cezanın alt sınırından uzaklaşılarak cezaya hükmolunması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.