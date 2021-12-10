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Terör şüphelisi eroinle yakalandı

Terör örgütü üyeliği ve propagandasından hakkında işlem yapıldığı öğrenilen bir kişi, Van havalimanında valizinin astarı altına gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin ile yakalandı.

Yayınlanma: 09:18 - 10 Aralık 2021 Güncellenme:
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Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen kişinin x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi.

Üst araması ve valizi aranan şüphelinin, valizindeki astar altında gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, daha önce hakkında, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. DHA

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