THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti

Yaklaşık 3 yıldır Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı AKP'li eski bakan Cenap Aşçı istifa etti. Aşçı son açıklamalarında Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle çelişmişti. Bakan Pakdemirli, "Antika" derken, Aşçı, Orman Bakanlığı'nın 3 yıldır kullanmamakta inat ettiği THK uçaklarının 4 milyona uçuşa hazır hale gelebileceğini açıklamıştı.

Yusuf DEMİR

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Son dönemde orman yangınlarıyla Türkiye gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelen Türk Hava Kurumu’ndan istifa haberi geldi. Yaklaşık 3 yıl önce kurumu yönetmek üzere atanan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti.

AKP’li eski Bakan Aşçı geçtiğimiz hafta kurumuda düzenlediği basın toplantısında 3 yılda yaşanan süreci özetleyen bir basın toplantısı yapmış adeta hesap vermişti. Aşçı’nın bu toplantının ardından odasını topladığı ve bu sabah itibariyle istifa dilekçesini imzaladığı öğrenildi.

Cenap Aşçı, son yangınların ardından yaptığı birçok açıklamada THK envanterinde bulunan 6 CL-215 uçağının 4 milyon dolara uçabilir hale gelebileceğini açıklamıştı. Son olarak geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı basın toplantısında bu açıklamasını yineleyen Aşçı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile kamuoyu önünde açıkça ters düşmüştü. Pakdemirli katıldığı tv programında, “O uçakların o paraya tamir edileceğine inanmıyorum” demişti.

3 YILDIR HANGARDAN ÇIKARILMIYOR

Cenap Aşçı’yı istifaya götüren sürecin en önemli konusu 3 yıldır hangardan çıkarılmayan yangın söndürme uçakları…

Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele görevi Orman Bakanlığı’na ait. Bakanlık her yıl açtığı uçak kiralama ihaleleriyle tedarik ettiği uçaklarla yangınlarla mücadele ediyor. 2019 yılına kadar yaklaşık 30 yıl bu kiralama THK’dan yapılıyorken 2019 yılında işler değişti.

Orman yangınlarıyla uzun yıllar başarıyla mücadele eden Türk Hava Kurumu’nun envanterindeki 6 CL 215 uçağı, Fransa, ABD, İspanya, İtalya ve Yunanistan başta olmak üzere dünyada birçok ülkede başarıyla kullanılmasına rağmen Bekir Pakdemirli'nin Orman Bakanı olarak atanmasından bu yana hangardan çıkarılmadı.

Pakdemirli, 2019 yılında yaptığı açıklamada, “THK uçakları uçabilecek durumda değil” dedi ancak aynı gün THK’nın uçakları gösteri uçuşu yaparak bunu yalanladı.

Orman Bakanlığı, 2019 yılında ihaleye giren, 6 uçağının uçabilecek durumda olduğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı.

2020 yılında çok daha çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Orman Bakanlığı şartnameye 5 bin litre kapasite şartı koydu. THK uçakları 4 bin 900 litre kapasiteliydi. 100 litre için THK’nın uçakları 2020 ve 2021 yıllarında yine hangardan çıkamadı.

BAŞKA UÇAK DA BULAMADILAR

THK uçaklarının yerine başka uçak bulmakta da zorlanan Orman Bakanlığı, orman yangını sezonuna hazırlıksız yakalandı. 2020 yılında 4 uçak için ihaleye çıkıldı, 2 uçak bulunabildi, 2021 yılında 5 uçak için ihaleye çıkıldı 3 tane bulundu. 2021 yılında 1 Haziran’da hazır işbaşı yapması gereken uçaklar Türkiye’ye gelmedi. Orman Bakanlığı’nın uçakların kirasını ödemediği iddia edildi. 1 Haziran’dan Temmuz’un ilk haftasına kadar Türkiye orman yangınlarıyla uçaksız mücadele etmek zorunda kaldı.

3 yılda Türkiye'nin on binlerce hektar ormanı kül oldu.

Bu arada kendi uçaklarını kullanamayan THK, 2020 ve 2021 yıllarında küçük bir komisyon karşılığında yurtdışından uçak kiralayan iki yıl önce kurulmuş ve sahibi ABD’de ikamet eden CMC Savunma adlı şirkete ruhsatını kullandırmak durumunda bırakıldı.

DİĞER SUÇLAMALAR

Cenap Aşçı, yangın söndürme uçakları dışında mevzuata göre en kısa sürede olağanüstü genel kurulu toplaması ve yönetimi devretmesi gerekirken, 3 yıldır olağan genel kurulu dahi toplamamakla da suçlanıyordu. Aşçı’nın başkanlık ettiği kayyum heyetinin şubelere yaptığı AKP’li atamaları ve şubelerin gelirlerine el koymasıyla da gündeme geldi.

Son olarak, THK'nın sahip olduğu uçak ve gayrimenkulleri satmaya kalkan Kayyum Heyeti'ne mahkemeden ret kararı çıkmıştı.

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