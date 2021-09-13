Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne yazı gönderen savcılık, kripto para borsası Binance’daki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılmasını istedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazdı.

BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesini istendi.

BİNANCE'DAKİ KRİPTO PARAYA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne 14 Temmuz'da bir yazı yazarak, kripto para borsası Binance'daki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususunun tespitinin yapılmasını istedi.

Ayrıca yazıda, şüphelilerin Binance’daki kripto paralarına el konulması da talep edildi.