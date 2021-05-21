Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer yurt dışına böyle kaçmış

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15’te siyah renkli otomobil ile İstanbul Havalimanı’na geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor.



Bavulu olmayan Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21’de terminale giriyor.

Saat 17.46’da M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57’de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor.

Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25’te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek uçağa biniyor.

400 BİN MAĞDUR

Yurt dışına çıktığında Türkiye’deki bankalardaki şirket hesabında yaklaşık 30 milyon lira para bulunan Özer’in 400 bin kişiyi mağdur ettiği öne sürülmüştü. Şirketin oluşturduğu müşteri cüzdanlardaki kripto paraların karşılığının 108 milyon dolar olduğu öne sürülürken, yıllık işlem hacminin 2 milyar doları bulduğu öne sürülüyor.

30 MİLYON LİRA

Kripto para değerinin hızlı değişmesiyle şirket üzerinden işlem yapılan 108 milyar doların da miktarının değiştiği belirtiliyor. Faruk Fatih Özer’in cüzdandaki kripto paraların bir kısmını soğuk cüzdan adı verilen flash bellek ile yurt dışına götürmüş olabileceği belirtilirken, banka hesaplarında 30 milyon lira bulunması da dikkat çekiyor.