TİGEM’den süt satış ihalesine davet

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 76.917,50 ton inek sütünü partiler halinde ihaleyle satacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Müdürlüğe bağlı 11 tarım işletmesinde 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında üretilecek olan tahmini 76.917,50 ton inek sütünü partiler halinde satacak. İhale 30 Kasım 2021 Salı günü saat 14.30'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale 7 Aralık 2021 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacak. İhale, açık artırma usulü ile yapılacaktır.

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