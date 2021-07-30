Tıp diplomasında Arnavutluk ismi olan doktor açığa alındı

Arnavutluk’ta bulunan Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1999 yılında bitiren Dr. Tauland Qyrdecli, anlaşamadığı bir meslektaşı, diplomasız doktorluk yaptığı iddiası ile kendisini şikayet etti ve Qyrdecli açığa alındı. Qyrdecli ise haksızlığa uğradığını belirterek, dava açmaya hazırlandığını söyledi.

SIBEL GÜLERSÖYLER

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Arnavutluk'ta bulunan Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1999 yılında bitiren Dr. Tauland Qyrdecli, memleketinde bir süre askeri doktor olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında Türkiye'ye gelerek yine aynı isimle Uzman Hekimlik diploması aldı. 2001 yılında Türkiye'ye gelen Qyrdecli, 2 sene uzmanlık öğrencisi olarak eğitim aldı. 2006 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar veren Qyrdecli, 2006-2008 yıllarında da İstanbul'da özel bir merkezde uzman hekim sıfatı ile çalıştı.

“BANA DOKTOR DEĞİLSİN DEDİLER”

2014 yılı Şubat ayında da Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak başvuran Qyrdecli, tüm şartları taşıyarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığı'nın kendisine verdiği uzman hekimlik diploması ile burada görev yaptığını söyleyen Qyrdecli, “Bana orada senin diplomanın Türkiye denkliği yok, doktor değilsin gibi baskılar yapıldı. Çalışma hakkın yok denildi. Ali Erdal Güneş isimli bir akademisyen tarafından şikayet edildim. Kendisi ile anlaşamadığım için beni şikayet etti” dedi.

“TÜRK İSMİM İLE DİPLOMAM YOK DİYE ŞİKAYET EDİLDİM”

“Hakkımda araştırma yapmışlar ve Türk ismim olan Recep Harmova adına kayıtlı bir diploma bulamamışlar” diyen Qyrdecli, “Ben Sağlık Bakanlığı'nın bana verdiği diplomayı Arnavutça ismim olan Tauland Qyrdecli ismimle aldım. Sonrasında Türkiye vatandaşlığına geçtim ve adım Recep Harmova oldu. Bu karışıklıktan dolayı da şikayetin ardından açığa alındım” sözlerini kaydetti.

“DAVA AÇACAĞIM”

“Ben bir doktorum ve Türkiye'de doktorluk yapmak istiyorum” diyen Qyrdecli, bu yaşadıklarından dolayı dava açmaya hazırlandığını kaydetti.