TIR parkı için asırlık yüzlerce zeytin ağacını kestiler

Kocaeli'de Dilovası Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Hamza Şayir’in 31 Mart Yerel Seçimleri’nde sözünü verdiği ‘TIR parkı projesi', asırlık yüzlerce zeytin ağaçlarının bulunduğu 100 dönümlük alan üzerine inşa edilmeye başlandı. TIR parkı için bölgede yaşları 800 yıla kadar çıkan zeytin ağaçlarının kesildiği öğrenildi.

“O SÖZÜ VİCDANLARI YARALADI”

Dilovası Belediyesi Saadet Partili Meclis Üyesi İnci Aydemir, AKP’li Belediye Başkanı Hamza Şayir'ın ‘Elhamdülillah TIR parkını yapıyoruz’ diyerek yüzlerce zeytin ağacının sökülmesine göz yummasının vicdanları yaraladığını söyledi.

‘NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’ SÖZÜ VERMİŞ

AKP’li Başkan Hamza Şair’in tüm bunlar yapılırken, ‘Elhamdülillah’ demesini çok yadırgadığını dile getiren İnci Aydemir, “Biz 30 Aralık’ta muhalefet meclis üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte TIR garajının yapılacağı alana gittik. Gördük ki aralarında 800 yıllık olan asırlık ağaçlar bildiğiniz katledilmiş. Belediye Başkanı Hamza Şayir, 5 Ocak’taki meclis toplantısında tüm meclis üyeleri ile birlikte bölgeye giderek ne gerekiyorsa yapacağının sözünü verdi. Ancak hiç bir şekilde yaptırım uygulamadı” dedi.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRSAT BİLİNDİ”

Dün yoğun bir şekilde gelen ihbarlar üzerine bölgeye gittiğini belirten İnci Aydemir, “Araziyi tanıyamadım. Zeytin ağaçları gitmiş yerine hafriyat dökülmüş. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürüp katliama devam etmişler. Burada dönen rant. Rant uğruna her şey yapılabilir” şeklinde konuştu.

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