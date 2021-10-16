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Tire-İncirliova Karayolu’nda heyelan

İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire - İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yayınlanma: 07:53 - 16 Ekim 2021 Güncellenme:
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Tire-İncirliova Karayolu’nda heyelan

Gece saatlerinde ilçedeki aşırı yağış nedeniyle Tire-İncirliova Karayolu’nun Musalar ve Toparlar yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.

Tire Kaymakamlığı kaynakları, heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı. Vatandaşların yol açılana kadar bu güzergahı kullanmamaları istendi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

İzmir’in Tire ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası trafiğe kapanan Tire – İncirliova karayolu, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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