TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstanbul merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü giriş sınavla 9. dereceden 7 adet Fon Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavına girebilmek için en az 4 yıl süreli eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Matematik, Ekonometri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olma şartı aranıyor.

Adayların ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP1 ve KPSSP2 puan türlerinden herhangi birinden en az 75 puan almış olması gerekiyor. Başvurular 1 Kasım – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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