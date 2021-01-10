TMSF’den ihalesiz ucuza mal alacaktı! Dava Ağır Ceza’ya taşındı…

İttifak Holding’e ait 18 milyon dolar değerindeki hisseleri satış bahanesi ile hesabına geçirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen Londra'da fon yöneticisi Umut Utkan hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuştu. Pergamon İnternational Dooel Skopje şirketinin yetkilisi olan Umut Utkan ticari ilişki içine girdiği iş insanı Kerem Akbaş tarafından 24 milyon TL dolandırıldığını ileri sürdü.

Pergamon şirketi avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde iddiaya göre dolandırıcılık olayını şöyle anlattı;

TMSF'DEN BALLI İHALE VAADİ

Pergamon firması yetkilisi Umut Utkan ile Data İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.'nin yetkilisi Kerem Akbaş arasında iş görüşmeleri yapıldı. Kerem Akbaş, Pergamon firma yetkilisini “TMSF'nin yönetiminde bulunan bazı işletmelere ait enerji santrallerinde bulunan ticari değeri yüksek ekipman ve cihazları ihalelere katılmak suretiyle ucuz fiyatlara alabilecekleri” yönünde ikna etti.

24 MİLYON LİRANIN ÜSTÜNE YATTI

Pergamon şirketinden Kerem Akbaş'ın yetkilisi olduğu şirketin banka hesabına “ihale teminat avansı” olarak 07 Eylül 2018'de 18 milyon TL ve 1 Kasım 2018'de 6 milyon TL olmak üzere toplam 24 milyon TL para havale edildi. Akbaş geçen süre içerisinde herhangi bir mal alışı gerçekleştirmedi. TMSF'nin herhangi bir ihalesine de katılmadı. Kerem Akbaş aldığı parayı iadeye de yanaşmazken 10 milyon TL'yi vermeyi kabul etti. Pergamon şirketi bu şekilde dolandırıldığını ileri sürerek Kerem Akbaş'tan şikayetçi oldu. Kerem Akbaş'ın bu parayla Bodrum'da otel aldığı ileri sürüldü.

“İHALEYLE DEĞİL İLİŞKİLERİMLE İŞ YAPACAKTIM”

Akbaş savcıya verdiği ifadede, “Pergmon şirketi ile TMSF'den almayı düşündükleri enerji santrali cihazları ile Özbekistan’da enerji santralı kurmayı planladık. TMSF görevlileri ile çeşitli görüşmeler yaptım. TMSF’den almayı düşündüğüm cihazları ihale yoluyla değil yetkililer ile yapacağı görüşme ve pazarlıklarla almayı planladım. Bu süreçte müştekinin göndermeyi vaat ettiği paraları göndermekte gecikti. Bu sebeple bazı görüşmelerinin akim kaldı. Özbekistan’a da giderek araştırma yapıp müştekinin orada ortak olarak kurmayı planladığını söylediği santral işinin olmayacağına kanaat getirdim” dedi.

“ZARARA UĞRADIM”

TMSF'den alınacak makinelerle başka ülkelerde iş yapmayı planladıklarını belirten Kerem Akbaş, ancak TMSF'nin randevularını iptal ettiğini bu sebeple çok zarara uğradığını, TMSF'nin herhangi bir ihalesine girmediğini söyledi. Pergamon şirketinden aldığı 24 milyon TL'yi yürütmeyi planladıkları işler için harcandığını, hatta kendisinin daha fazla zararının olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN DAVA AÇILDI

Savcılık Kerem Akbaş'ın aldığı 24 milyon TL'yi karşılığında yapması gereken işlemleri yapmayarak harcandığını ve ispat edemediği gibi parayı iadeden de kaçındığı belirterek şikayete konu eylemin dolandırıcılık suçunu olmadığını belirterek hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan dava açtı.

MAHKEM ‘NİTELİKLİ DOLANDIRICIK ‘DEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan açılan kamu davasının Kerem Akbaş'ın eylemini ticari faaliyeti çerçevesinde tacir sıfatıyla ticari faaliyetleri sırasında hile kullanıp menfaat elde ederek gerçekleştirmiş olması nedeniyle, eyleminin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğu nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Kerem Akbaş 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

ŞOK DELİLLER

Önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamanın başlaması beklenirken, dosyaya delil olarak taraflarca sunulan ve yapıldığı iddia edilen telefon yazışmaları yer aldı.

Kerem Akbaş tarafından yapıldığı iddia edilen yazışmalarda, TMSF’de bazı üst düzey kişilerin, para vermesi için kendisine baskı yaptığı, bazı üst düzey siyasetçilerin de kendisini desteklediği yolunda yazışmalar yer aldığı öğrenildi.