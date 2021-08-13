TMSF’nin süper başkan yardımcısı: 82 şirkette görevi var

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un 82 şirkette görev yaptığını yazdı. Yavuzyılmaz, "Bu AK Partili bürokratın aynı anda 82 şirketin yönetim kurulunda ne işi var?" diye sordu.

İSMAIL AKDUMAN

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından birden çok görevde bulunan AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam etti.

Kaynak olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile Ticaret Sicil Gazetesi'ni gösteren Yavuzyılmaz, TMSF Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un 82 şirkette görev yaptığını ileri sürdü.

46 ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, 34’ÜNDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, 2’SİNDE DE BAŞKAN

Milletvekili Yavuzyılmaz’ın paylaşımında, “TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor (!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 82 şirkette görev yapabilir mi? Bu AK Partili bürokratın aynı anda 82 şirketin yönetim kurulunda ne işi var” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un 46 şirkette yönetim kurulu başkanı, 34 şirkette yönetim kurulu üyesi, 2 şirkette de müdürler kurulu başkanı olduğunu açıkladı.