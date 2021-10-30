Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 37 öğretim üyesi alıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 37 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

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