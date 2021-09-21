Tokat’ta 4.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Tokat. Niksar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

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Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 19.09’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tokat’ta korkutan bir deprem meydana geldi. Niksar ilçesinde saat 19:09’da yerin 14.34 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada, “Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 19.09’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tokat. Niksar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, Tokat Valiliği’nden yapılan açıklamada “Can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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