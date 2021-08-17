TOKİ, Isparta’da 124 adet konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Isparta Sütçüler'de 124 adet konut yaptıracak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tünel kalıp sistemiyle 124 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi için ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 15 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

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