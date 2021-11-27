TOKİ’den, borcu olan vatandaşa ‘Evden çık’ ihtarı!

Yandaş müteahhitlerin milyarlık borçları iktidar tarafından ertelenirken, TOKİ, birkaç bin lirayı bulan borçlarını ödeyemeyen sakinlerine, “Konutu terk et” yazısı gönderdi.

Ali Ekber ERTÜRK

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TOKİ tarafından Afyonkarahisar'da Çetinkaya ve Sadıkbey'de yapımına başlanan 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları kapsamındaki konutların, taksitlerini ödeyemeyen vatandaşa, konuttan çıkmaları için ihtarname yollandı.

İhtara sert tepki gösteren CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi yöneltti.

KİRA BORCU DA ÇIKARACAKLAR

TOKİ tarafından, borcunu ödeyemeyen vatandaşlara gönderilen yazı şöyle:

“Borcunuzu bu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme gününe kadar işleyecek faiz ve diğer ferileri ile birlikte ödemeniz gerektiğini, aksi halde başkaca hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın idaremizle imzalamış olduğunuz Gayrimenkul Satış Sözleşmesi feshedilmiş sayılacağından, bu nedenle sözleşmenin fesih konulu maddesi doğrultusunda TOKİ Başkanlığı'nca taşınmazın stoğa çekilip satışa sunulacağı, fesih tarihine kadar tarafınızdan yapılan ödemelerin faizsiz olarak iade edilebilmesi için öncelikle emsal kira ve tahribat karşılığını belirlemek üzere gayrimenkul/taşınmazın ekspertizi yapılacağından; gayrimenkulü 15 gün içinde tahliye ederek anahtarlarını TOKİ’YE teslim etmenizi ya da gayrimenkulü iade etmek istemeniz halinde ise iade etmek istediğinize dair dilekçenizle birlikte ilgili Banka şubesine müracaat etmeniz gerektiğini…”

KÖKSAL: VİCDANA SIĞAR MI?

İhtarnameye tepki gösteren CHP Milletvekili Burcu Köksal, Bakan Kurum'a yönelttiği önergesinde şunları sordu:

“Afyonkarahisar'da TOKİ'den ev sahibi olup aylık taksitlerle ödeme yapan vatandaşlardan pandemi sürecinde taksitlerini ödeyemeyenlere noterden ihtar çekerek birikmiş taksitlerin faizleriyle birlikte 30 gün içinde ödenmesini, ödenmemesi halinde 15 gün içinde konutun boşaltılarak teslim edilmesinin istendiği doğru mudur? Ayrıca bugüne kadar ödenen taksit tutarlarının faizsiz olarak konutların kira bedelinden düşüleceği, ödenen miktarın kira bedelini karşılamaması halinde icra yoluyla tahsil edileceği doğru mudur? Bu hususlar doğru ise pandemide işini kaybeden veya ekonomik kayıplar yaşadığı için geçim sıkıntısı çeken vatandaşların taksitlerini ödeyememesi yüzünden bir de evsiz kalması hakka hukuka vicdana sığar mı?”

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